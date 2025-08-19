Макрон считает, что встреча Зеленского с Путиным должна состояться в Швейцарии

По словам Макрона, он также хочет видеть европейских лидеров во время любого формата переговоров между Зеленским и Путиным

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должны состояться в нейтральной стране, в частности в Швейцарии. Об этом он сказал в интервью телеканалу LCI, передаёт BBC.

По словам Макрона, он также хочет видеть европейских лидеров за столом переговоров в рамках любого саммита между Зеленским и Путиным.

"Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. Последний раз двусторонние дискуссии были в Стамбуле", – напомнил президент Франции.

Макрон также сообщил, что 19 августа начнется работа над разработкой предложения по гарантиям безопасности для Украины.

"Мы объединим коалицию желающих с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы держать их в курсе дел. В то же время мы начнем конкретную работу с американцами, чтобы увидеть, кто что готов сделать", – заявил он.

19 августа высокопоставленный чиновник администрации США заявил Reuters, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться в Венгрии.

По словам собеседников в европейской делегации, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что именно Путин предложил последовательность о проведении сначала двусторонней встречи, а затем – трехсторонней.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, переговоры Зеленского с Путиным планируются в течение ближайших двух недель.