Швейцария готова принять встречу Зеленского и Путина, несмотря на ордер на арест от МУС
Швейцария готова принять встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел страны Игнацио Кассис, передает ВВС.
Дипломат приветствовал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона провести переговоры Зеленского и Путина в Женеве.
"Швейцария благодарна за оказанное ей доверие", – сказал он.
В то же время Кассис отметил, что для подготовки мероприятия необходимо решить ряд юридических вопросов, связанных с ордером на арест российского диктатора, выданным Международным уголовным судом.
Швейцария ратифицировала Римский договор о создании МУС и обязана арестовать Путина, если он прибудет на швейцарскую территорию.
По словам Кассиса, Женева уже привлекла юристов для консультаций по этому вопросу и считает, что "есть пространство для гибкости".
"Мы можем сделать это, несмотря на ордер на арест Путина, благодаря нашей особой роли и роли Женевы как европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций", – заявил дипломат.
- 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме. В ходе переговоров обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации со Штатами.
- После завершения переговоров Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным и начале подготовки встречи последнего с Зеленским.
- Сам же российский диктатор якобы заявил Трампу, что готов встретиться с Зеленским.
