Швейцария готова принять встречу Зеленского и Путина, несмотря на ордер на арест от МУС

МИД страны приветствовал предложение провести переговоры на уровне лидеров в Женеве

Игнацио Кассис (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Швейцария готова принять встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел страны Игнацио Кассис, передает ВВС.

Дипломат приветствовал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона провести переговоры Зеленского и Путина в Женеве.

"Швейцария благодарна за оказанное ей доверие", – сказал он.

В то же время Кассис отметил, что для подготовки мероприятия необходимо решить ряд юридических вопросов, связанных с ордером на арест российского диктатора, выданным Международным уголовным судом.

Швейцария ратифицировала Римский договор о создании МУС и обязана арестовать Путина, если он прибудет на швейцарскую территорию.

По словам Кассиса, Женева уже привлекла юристов для консультаций по этому вопросу и считает, что "есть пространство для гибкости".

"Мы можем сделать это, несмотря на ордер на арест Путина, благодаря нашей особой роли и роли Женевы как европейской штаб-квартиры Организации Объединенных Наций", – заявил дипломат.