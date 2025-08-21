Зеленський про зустріч з Путіним: Справедливо, щоб вона відбулася в нейтральній Європі

На думку глави держави, двостороння зустріч з Путіним може відбутися, наприклад, в Австрії чи Швейцарії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що його можлива двостороння зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним має бути у нейтральній Європі. Він також згоден на Туреччину, заявив глава держави під час зустрічі з журналістами 20 серпня, передає кореспондентка LIGA.net.

"Місце зустрічі. Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні й на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося", – сказав Зеленський.

За його словами, він також згоден на Туреччину. Водночас зустрічі в Москві не може бути.

"Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без будь-яких особливих умов – це теж проактивні дії української сторони", – заявив президент.

Щодо Будапешту як місця для проведення двосторонньої зустрічі Зеленський сказав, що "на сьогодні це непросто", бо Угорщина виступає проти підтримки України під час війни.

"Це непросто, тому що є єдність усіх країн Європи в підтримці України під час війни. І чесно скажемо, Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана (премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. – Ред.) була проти України. Але проти підтримки України", – сказав Зеленський.