Зеленский о встрече с Путиным: Справедливо, чтобы она состоялась в нейтральной Европе

По мнению главы государства, двусторонняя встреча с Путиным может состояться, например, в Австрии или Швейцарии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что его возможная двусторонняя встреча с российским диктатором Владимиром Путиным должна быть в нейтральной Европе. Он также согласен на Турцию, заявил глава государства во время встречи с журналистами 20 августа, передает корреспондентка LIGA.net.

"Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия – мы согласны", – сказал Зеленский.

По его словам, он также согласен на Турцию. В то же время встречи в Москве не может быть.

"Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий – это тоже проактивные действия украинской стороны", – заявил президент.

Относительно Будапешта как места для проведения двусторонней встречи Зеленский сказал, что "на сегодня это непросто", потому что Венгрия выступает против поддержки Украины во время войны.

"Это непросто, потому что есть единство всех стран Европы в поддержке Украины во время войны. И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. – Ред.) была против Украины. Но против поддержки Украины", – сказал Зеленский.