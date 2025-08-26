Мерц заявив, що Кремль вигадує умови, щоб затягнути час у мирному процесі

Канцлер Німеччини нагадав, що спливає двотижневий термін, за який мала бути організована зустріч Зеленського та Путіна

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Москва затягує час, прив'язуючи узгодження зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським до певних умов. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає N-TV.de.

Мерц назвав вимоги Кремля "неприйнятними".

"Путін вважає за правильне висувати до цієї зустрічі попередні умови, які є абсолютно неприйнятними з погляду України, з нашого також і з моєї особистої думки", – заявив Мерц.

Він додав, що така тактика затягує мирний процес та порушує домовленості, яких було досягнуто під час зустрічі російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Тоді, нагадав Мерц, американський лідер повідомив, що у двотижневий термін буде організовано двосторонню зустріч між Путіним та Зеленським, а згодом тристоронню з залученням Трампа.

На думку німецького канцлера, змусити Путіна виконати обіцянку можна лише силою.

"Якщо така зустріч не відбудеться, як було домовлено між Трампом і Путіним, тоді м'яч знову на нашому боці. Я маю на увазі європейців та американців", – сказав Мерц.

Він додав, що Євросоюз уже розробляє подальші санкції проти Росії.