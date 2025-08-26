Мерц заявил, что Кремль выдумывает условия, чтобы затянуть мирный процесс

Канцлер Германии напомнил, что истекает двухнедельный срок, в течение которого должна была быть организована встреча Зеленского и Путина

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Москва тянет время, привязывая согласование встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским к определенным условиям. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни, передает N-TV.de.

Мерц назвал требования Кремля "неприемлемыми".

"Путин считает правильным выдвигать к этой встрече предварительные условия, которые являются абсолютно неприемлемыми с точки зрения Украины, с нашей точки зрения и с моей личной точки зрения", – заявил Мерц.

Он добавил, что такая тактика затягивает мирный процесс и нарушает договоренности, достигнутые во время встречи российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Тогда, напомнил Мерц, американский лидер сообщил, что в течение двух недель будет организована двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским, а затем трехсторонняя с участием Трампа.

По мнению немецкого канцлера, заставить Путина выполнить обещание можно только силой.

"Если такая встреча не состоится, как было договорено между Трампом и Путиным, то мяч снова будет на нашей стороне. Я имею в виду европейцев и американцев", – сказал Мерц.

Он добавил, что Евросоюз уже разрабатывает дальнейшие санкции против России.