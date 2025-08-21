Ордер з Гааги може не завадити: саміт Зеленського і Путіна готова прийняти Австрія
Австрія готова стати місцем проведення мирних переговорів між Україною та РФ – існує можливість, що диктатор Володимир Путін буде здатен відвідати країну попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. Про це заявило австрійське Міністерство закордонних справ у коментарі Укрінформу.
"Як і кожна війна, ця також має завершитися за столом переговорів. При цьому для Австрії очевидно: не може йтися про мир, нав’язаний Україні. Це має бути всеосяжний, справедливий і стійкий мир, який ґрунтується на міжнародному праві", – заявили у відомстві.
У Міністерстві зауважили, що Австрія, де розташована низка міжнародних організацій, включно з ОБСЄ, "має багаторічний досвід проведення міжнародних зустрічей та сприяння діалогу" і готова виступити майданчиком та посередником у можливих мирних переговорах Києва та Москви, якщо "такою буде воля сторін".
В МЗС країни нагадали, що Австрія підписала Римський статут МКС, який у 2023-му видав ордер на арешт Путіна.
Однак, додали у відомстві, можна буде провести консультації з Судом, аби забезпечити участь Путіна у переговорах в австрійській столиці Відні.
"Усі держави-учасниці зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт, так само й Австрія. Водночас існує можливість, з огляду на угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, вступити в контакт із МКС, щоб забезпечити можливість участі Путіна", – пояснили у Міністерстві.
Однак там ухилилися від відповіді, чи отримувала Австрія якусь реакцію від Росії щодо ідеї проведення мирних переговорів у Відні.
Австрія є членом Європейського союзу, але не входить до НАТО.
- Зеленський заявив, що його можлива зустріч з Путіним має бути у нейтральній країні Європи, зазначивши, що Україна погоджується на проведення саміту в Австрії або Швейцарії.
- Остання вже оголосила, що готова прийняти зустріч українського президента та російського диктатора, як це раніше пропонував французький президент Макрон. Проте країні потрібно вирішити низку юридичних питань, зважаючи на ордер на арешт Путіна, виданий МКС.
- Утім, у вересні 2024-го Монголія, під час візиту диктатора, змогла знехтувати цим ордером.
