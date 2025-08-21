Ордер з Гааги може не завадити: саміт Зеленського і Путіна готова прийняти Австрія

Можна буде провести консультації з МКС, аби забезпечити участь диктатора у переговорах в Відні, заявляє МЗС країни

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Австрія готова стати місцем проведення мирних переговорів між Україною та РФ – існує можливість, що диктатор Володимир Путін буде здатен відвідати країну попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. Про це заявило австрійське Міністерство закордонних справ у коментарі Укрінформу.

"Як і кожна війна, ця також має завершитися за столом переговорів. При цьому для Австрії очевидно: не може йтися про мир, нав’язаний Україні. Це має бути всеосяжний, справедливий і стійкий мир, який ґрунтується на міжнародному праві", – заявили у відомстві.

У Міністерстві зауважили, що Австрія, де розташована низка міжнародних організацій, включно з ОБСЄ, "має багаторічний досвід проведення міжнародних зустрічей та сприяння діалогу" і готова виступити майданчиком та посередником у можливих мирних переговорах Києва та Москви, якщо "такою буде воля сторін".

В МЗС країни нагадали, що Австрія підписала Римський статут МКС, який у 2023-му видав ордер на арешт Путіна.

Однак, додали у відомстві, можна буде провести консультації з Судом, аби забезпечити участь Путіна у переговорах в австрійській столиці Відні.

"Усі держави-учасниці зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт, так само й Австрія. Водночас існує можливість, з огляду на угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, вступити в контакт із МКС, щоб забезпечити можливість участі Путіна", – пояснили у Міністерстві.

Однак там ухилилися від відповіді, чи отримувала Австрія якусь реакцію від Росії щодо ідеї проведення мирних переговорів у Відні.

Австрія є членом Європейського союзу, але не входить до НАТО.