"Основна причина нестабільності". Сибіга вважає, що Росії не місце в ОБСЄ

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Росії не має бути місця в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), адже вона порушила всі 10 основних принципів Гельсінського акту. Про це в інтерв’ю фінському мовнику Yle повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Росії не має бути місця в ОБСЄ.

"Я виступаю проти членства Росії в організації. Країна, яка порушила всі 10 основних принципів Гельсінського акту, не повинна займати місце в цій організації", – сказав глава МЗС.

Він нагадав, що ОБСЄ створювалася за зовсім інших умов – за часів холодної війни. За словами Сибіги, Росія використовує організацію у своїх інтересах.

Україна вважає, що ОБСЄ необхідно реформувати, і країну, яка порушує принципи організації, можна було б викреслити зі складу членів.

"Не може бути так, що одна держава блокує роботу всієї організації, яка має на меті підвищення безпеки. Росія – основна причина нестабільності й погіршення безпеки в Європі", – заявив Сибіга.

ДОВІДКА ОБСЄ – найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Має статус спостерігача в Організації Об’єднаних Націй. Об'єднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки.

31 липня Зеленський під час виступу на конференції ОБСЄ заявив, що Росію можна змусити припинити війну в Україні, але без зміни режиму вона продовжить агресію щодо сусідніх країн.

Водночас президент Фінляндії заявив, що встановлення будь-яких відносин між Росією та Європою буде можливим лише після досягнення миру в Україні, однак ці стосунки відрізнятимуться від тих, що були до війни.