"Основная причина нестабильности". Сибига считает, что России не место в ОБСЕ

Андрей Сибига (Фото: МИД)

России не должно быть места в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ведь она нарушила все 10 основных принципов Хельсинкского акта. Об этом в интервью финскому вещателю Yle сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, России не должно быть места в ОБСЕ.

"Я выступаю против членства России в организации. Страна, которая нарушила все 10 основных принципов Хельсинкского акта, не должна занимать место в этой организации", – сказал глава МИД.

Он напомнил, что ОБСЕ создавалась в совершенно других условиях – во времена холодной войны. По словам Сибиги, Россия использует организацию в своих интересах.

Украина считает, что ОБСЕ необходимо реформировать, и страну, которая нарушает принципы организации, можно было бы исключить из состава членов.

"Не может быть так, что одно государство блокирует работу всей организации, имеющей целью повышение безопасности. Россия – основная причина нестабильности и ухудшения безопасности в Европе", – заявил Сибига.

СПРАВКА ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по вопросам безопасности. Имеет статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Объединяет 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.

31 июля Зеленский во время выступления на конференции ОБСЕ заявил, что Россию можно заставить прекратить войну в Украине, но без смены режима она продолжит агрессию в отношении соседних стран.

В то же время президент Финляндии заявил, что установление каких-либо отношений между Россией и Европой будет возможным только после достижения мира в Украине, однако эти отношения будут отличаться от тех, что были до войны.