Стубб считает, что отношения Европы с РФ будут очень отличаться от тех, что были до войны

Установление любых отношений с Россией будет возможным только после достижения мира в Украине, подчеркнул президент Финляндии

Александр Стубб (Фото: Jussi Eskola/EPA)

Установление любых отношений между Россией и Европой будет возможным только после достижения мира в Украине, однако эти отношения будут отличаться от тех, которые были до войны. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященной 50-й годовщине Хельсинкских соглашений.

В своем выступлении финский президент вспомнил о российской агрессии в отношении Грузии в 2008 году. По его словам, тогда он наблюдал за этим, когда помогал заключать соглашение о прекращении огня в должности министра иностранных дел Финляндии и главы ОБСЕ.

"24 февраля 2022 года знаменует собой поворотный момент в мировой истории. Мы живем в 1918, 1945 и 1989 годах нашего поколения. Мы не знаем, куда именно движется мир, но мы знаем, что он изменяется", — сказал Стубб.

Он добавил, что Европа навсегда изменилась.

"Установление любых отношений между Россией и остальной Европой будет возможным только после того, как мы достигнем справедливого и прочного мира в Украине. Однако эти новые отношения будут очень отличаться от тех, что существовали до того, как Россия начала свою агрессивную войну против Украины", – акцентировал президент Финляндии.

По его словам, "мы не можем повернуть ход истории вспять". Россия нарушила основные принципы международного права, констатировал политик.

14 марта Рютте заявил, что после завершения российско-украинской войны западные страны должны восстановить "обычные" отношения с Москвой.