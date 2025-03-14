Рютте считает нормальным возобновить "обычные" отношения с Россией после войны
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что по завершении российско-украинской войны западные страны должны возобновить "обычные" отношения с Москвой. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
"Это нормально, если война прекратится и шаг за шагом Европа и США возобновят обычные отношения с Россией. Но мы еще не добились этого этапа, нам нужно продолжать давление на Россию, чтобы убедиться, что она серьезно настроена на переговоры", – сказал Рютте.
Накануне генсек НАТО встретился с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, где они обсудили возможное прекращение огня в Украине при посредничестве США.
"Вы сдвинули с мертвой точки, как вы сказали, – всю эту бойню, гибель молодых людей, разрушение городов. Вы сделали это, начали диалог с россиянами и успешные переговоры в Саудовской Аравии, а теперь и с украинцами, и я действительно хочу поблагодарить вас за это", – обратился генсек НАТО к Трампу.
- 7 марта 2025 года президент США заявлял, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Украины.
- В этот же день глава Минфина США сказал, что Зеленский должен признать, что получит гарантии безопасности от Европы.
- 10 марта Трамп заявил, что гарантии безопасности – "не сложные вещи".