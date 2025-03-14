Рютте считает нормальным возобновить "обычные" отношения с Россией после войны

Генсек НАТО заявил, что сейчас союзники должны оказывать давление на РФ. Но после войны Запад может возобновить отношения с Москвой

Марк Рютте (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что по завершении российско-украинской войны западные страны должны возобновить "обычные" отношения с Москвой. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Это нормально, если война прекратится и шаг за шагом Европа и США возобновят обычные отношения с Россией. Но мы еще не добились этого этапа, нам нужно продолжать давление на Россию, чтобы убедиться, что она серьезно настроена на переговоры", – сказал Рютте.

Накануне генсек НАТО встретился с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, где они обсудили возможное прекращение огня в Украине при посредничестве США.

"Вы сдвинули с мертвой точки, как вы сказали, – всю эту бойню, гибель молодых людей, разрушение городов. Вы сделали это, начали диалог с россиянами и успешные переговоры в Саудовской Аравии, а теперь и с украинцами, и я действительно хочу поблагодарить вас за это", – обратился генсек НАТО к Трампу.