Рютте вважає нормальним відновити "звичайні" відносини з Росією після війни

Генсек НАТО заявив, що зараз союзники мають чинити тиск на РФ. Але після війни Захід може відновити відносини з Москвою

Марк Рютте (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що після завершення російсько-української війни західні країни мають відновити "звичайні" відносини з Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

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"Це нормально, якщо війна припиниться і крок за кроком Європа та США відновлять звичайні відносини з Росією. Але ми ще не досягли цього етапу, нам потрібно продовжувати тиск на Росію, щоб переконатися, що вона серйозно налаштована на переговори", – сказав Рютте.

Напередодні генсек НАТО зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі, де вони обговорили можливе припинення вогню в Україні за посередництва США.

"Ви зрушили з мертвої точки, як ви сказали, – всю цю бійню, загибель молодих людей, руйнування міст. Ви зробили це, розпочали діалог з росіянами та успішні переговори в Саудівській Аравії, а тепер і з українцями, і я дійсно хочу подякувати вам за це", – звернувся генсек НАТО до Трампа.