Рютте вважає нормальним відновити "звичайні" відносини з Росією після війни
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що після завершення російсько-української війни західні країни мають відновити "звичайні" відносини з Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Це нормально, якщо війна припиниться і крок за кроком Європа та США відновлять звичайні відносини з Росією. Але ми ще не досягли цього етапу, нам потрібно продовжувати тиск на Росію, щоб переконатися, що вона серйозно налаштована на переговори", – сказав Рютте.
Напередодні генсек НАТО зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі, де вони обговорили можливе припинення вогню в Україні за посередництва США.
"Ви зрушили з мертвої точки, як ви сказали, – всю цю бійню, загибель молодих людей, руйнування міст. Ви зробили це, розпочали діалог з росіянами та успішні переговори в Саудівській Аравії, а тепер і з українцями, і я дійсно хочу подякувати вам за це", – звернувся генсек НАТО до Трампа.
- 7 березня 2025 року президент США заявляв, що хоче спершу завершити російсько-українську війну, а вже після цього думати про гарантії безпеки для України.
- У той же день глава Мінфіну США сказав, що Зеленський має визнати, що отримає гарантії безпеки від Європи.
- 10 березня Трамп заявив, що гарантії безпеки – "не складні речі".