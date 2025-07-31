Стубб вважає, що відносини Європи з Росією будуть дуже відрізнятися від тих, що існували до війни

Встановлення будь-яких відносин з Росією буде можливим лише після досягнення миру в Україні, наголосив президент Фінляндії

Александр Стубб (Фото: Jussi Eskola/EPA)

Встановлення будь-яких відносин між Росією та Європою буде можливим лише після досягнення миру в Україні, однак ці стосунки відрізнятимуться від тих, які були до війни. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу на конференції Організації з безпеки та співробітництва в Європі, що присвячена 50-й річниці Гельсінських угод.

У своєму виступі фінський президент згадав про російську агресію щодо Грузії у 2008 році. За його словами, тоді він спостерігав за цим, коли допомагав укладати угоду про припинення вогню на посаді міністра закордонних справ Фінляндії та голови ОБСЄ.

"24 лютого 2022 року знаменує собою поворотний момент у світовій історії. Ми живемо в 1918, 1945 та 1989 роках нашого покоління. Ми не знаємо, куди саме рухається світ, але ми знаємо, що він змінюється", – сказав Стубб.

Він додав, що Європа назавжди змінилася.

"Встановлення будь-яких відносин між Росією та рештою Європи буде можливим лише після того, як ми досягнемо справедливого й міцного миру в Україні. Однак ці нові відносини будуть дуже відрізнятися від тих, що існували до того, як Росія розпочала свою агресивну війну проти України", – акцентував президент Фінляндії.

За його словами, "ми не можемо повернути рух історії назад". Росія порушила основні принципи міжнародного права, констатував політик.

14 березня Рютте заявив, що після завершення російсько-української війни західні країни мають відновити "звичайні" відносини з Москвою.