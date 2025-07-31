Україна та Фінляндія обговорили нові формати оборонної співпраці
Україна та Фінляндія обговорили практичні шляхи подальшого розвитку взаємовигідної оборонної співпраці. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який розпочав візит із зустрічі з оборонними компаніями, членами Фінської асоціації оборонної та аерокосмічної промисловості.
Міністр також висловив велику зацікавленість України в унікальному досвіді Фінляндії в будівництві укриттів.
Він також запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні цієї осені та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму.
Андрій Сибіга під час робочого візиту до Фінляндії 30-31 липня візьме участі в конференції високого рівня "Гельсінкі+50" з нагоди 50-ї річниці підписання Гельсінського заключного акту.
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