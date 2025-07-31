Україна та Фінляндія обговорили нові формати оборонної співпраці

Міністр Андрій Сибіга розпочав візит до Фінляндії із зустрічі з оборонними компаніями

Зустріч у Фінляндії (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Україна та Фінляндія обговорили практичні шляхи подальшого розвитку взаємовигідної оборонної співпраці. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який розпочав візит із зустрічі з оборонними компаніями, членами Фінської асоціації оборонної та аерокосмічної промисловості.

Міністр також висловив велику зацікавленість України в унікальному досвіді Фінляндії в будівництві укриттів.

Читайте також Усіх під землю. Як Фінляндія побудувала систему сховків і чи потрібно це Україні

Він також запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні цієї осені та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму.

Андрій Сибіга під час робочого візиту до Фінляндії 30-31 липня візьме участі в конференції високого рівня "Гельсінкі+50" з нагоди 50-ї річниці підписання Гельсінського заключного акту.