Украина и Финляндия обсудили новые форматы оборонного сотрудничества

Министра Андриц Сибига начал визит в Финляндию со встречи с оборонными компаниями

Встреча в Финляндии (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Украина и Финляндия обсудили практические пути дальнейшего развития взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который начал визит со встречи с оборонными компаниями, членами Финской ассоциации оборонной и аэрокосмической промышленности.

Министр также выразил большую заинтересованность Украины в уникальном опыте Финляндии в строительстве укрытий.

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Он также пригласил финские компании принять участие в следующем международном форуме оборонной промышленности в Украине этой осенью и предложил рассмотреть возможность проведения отдельного украинско-финского оборонного форума.

Андрей Сибига во время рабочего визита в Финляндию 30-31 июля примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50" по случаю 50-летия подписания Хельсинкского заключительного акта.