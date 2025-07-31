Зеленский заявил, что без смены режима Москва после войны будет дестабилизировать соседей

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию можно заставить прекратить войну в Украине, но без изменения режима она продолжит агрессию в отношении соседних стран. Об этом он заявил во время выступления на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященной 50-летию Хельсинкских соглашений.

"Я верю, что заставить Россию прекратить эту войну возможно. Но если мир не намерен изменить режим в России, это означает, что даже после окончания войны Москва будет продолжать пытаться дестабилизировать соседние страны. Она будет продолжать тратить на это огромные средства, ресурсы и, возможно, даже человеческие жизни", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что власть России "ментально застряла в другом веке – во временах жестокого насилия, депортаций и абсолютного пренебрежения правами человека и принципами равенства".

Он напомнил, что одна из главных идей российского диктатора Владимира Путина состоит в том, что "границы России там, где она захочет их установить".

"И нам в Европе придется долго защищаться от этого", – заявил Зеленский.

Он призвал партнеров остановить Россию "сейчас" и сделать все возможное для укрепления "общих сил" в сфере безопасности, экономики, технологий и социального развития.

Чтобы прекратить российско-украинскую войну, Зеленский предложил "полностью заблокировать военную машину России". В частности, ограничить доходы от энергоресурсов и конфисковать российские зарубежные активы.

"Пришло время конфисковать российские активы. Не просто заморозить их, а конфисковать и использовать в интересах мира, а не войны", – заявил президент.