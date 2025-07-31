Зеленський заявив, що без зміни режиму Москва після війни дестабілізуватиме сусідів

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію можна змусити припинити війну в Україні, але без зміни режиму вона продовжить агресію щодо сусідніх країн. Про це він заявив під час виступу на конференції Організації з безпеки та співробітництва в Європі, що присвячена 50-й річниці Гельсінських угод.

"Я вірю, що підштовхнути Росію до припинення цієї війни можливо. Але якщо світ не має наміру змінити режим у Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва й далі намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Вона продовжуватиме витрачати на це величезні кошти, ресурси й, можливо, навіть людські життя", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що влада Росії "ментально застрягла в іншому столітті – часі жорстокого насильства, депортацій та абсолютного нехтування правами людини й принципами рівності".

Він нагадав, що одна з головних ідей російського диктатора Володимира Путіна полягає в тому, що "кордони Росії там, де вона забажає їх мати".

"І нам у Європі доведеться довго захищатися від цього", – заявив Зеленський.

Він закликав партнерів "зупинити Росію зараз" і зробити все можливе, щоб зміцнити "спільну силу" у сфері безпеки, в економіці, технологіях та у соціальному розвитку.

Для припинення російсько-української війни, Зеленський запропонував "повністю заблокувати воєнну машину Росії". Зокрема, обмежити прибутки від енергоносіїв і конфіскувати російські іноземні активи.

"Настав час конфіскувати російські активи. Не просто заморозити їх – конфіскувати й використати на потреби миру, а не війни", – сказав президент.