Україна все ще чекає на відповідь РФ про зустріч на рівні лідерів – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна досі чекає на відповідь Росії щодо пропозиції провести зустріч на рівні лідерів, озвучену Києвом 23 липня під час третього раунду переговорів у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

"Обговорили [з Карні] підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню. Треба зупинити вбивства й удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів", – написав він.

Окрім цього, сторони обговорили українські потреби, у першу чергу у зміцненні протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва безпілотників, зокрема, перехоплювачів.

"Говорили також про санкції проти Росії. У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", – зауважив керівник України.