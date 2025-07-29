Україна все ще чекає на відповідь РФ про зустріч на рівні лідерів – Зеленський
Україна досі чекає на відповідь Росії щодо пропозиції провести зустріч на рівні лідерів, озвучену Києвом 23 липня під час третього раунду переговорів у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спілкування з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.
"Обговорили [з Карні] підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню. Треба зупинити вбивства й удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів", – написав він.
Окрім цього, сторони обговорили українські потреби, у першу чергу у зміцненні протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва безпілотників, зокрема, перехоплювачів.
"Говорили також про санкції проти Росії. У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", – зауважив керівник України.
- 26 липня глава турецького МЗС повідомив, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі Україна та РФ досягнули принципової згоди на проведення зустрічі Зеленського, Путіна, а також Ердогана та Трампа. Останній заявляв, що зустріч президента України та диктатора РФ відбудеться, але зауважував, що це мало статися ще три місяці тому.
- 28 липня президент США розповів, що йому "вже не так цікаво" розмовляти з Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні. Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів.
- 29 липня речник Кремля Пєсков повідомив, що попри цей ультиматум Росія не збирається закінчувати війну проти України. У відповідь керівник ОП Єрмак закликав до досягнення миру через силу. Глава української дипломатії повідомив, що Київ активно працює з партнерами над тим, аби у наступні тижні максимально узгодити санкції та "збільшити вартість війни для агресора".
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