Ультиматум Трампа. Україна і Захід працюють над максимальною синхронізацією санкцій – Сибіга

Нехай росіяни відчують силу всіх партнерів та максимальний санкційний тиск, якщо вони вважають, що "протистоять всьому Заходу", заявив глава МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна активно працює з партнерами над тим, аби у наступні тижні максимально узгодити санкції та "збільшити вартість війни для агресора". Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після того, як Росія відкинула ультиматум президента США Дональда Трампа.

"Позиція президента Трампа щодо Москви є реалістичною та твердою з огляду на те, що Путін відкидає мирні зусилля. Ми цінуємо його чіткість та силу. Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього", – написав він.

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За словами Сибіги, критично важливою є максимальна синхронізація обмежень – наразі слушний момент для цього і "настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою".

"Російські чиновники нещодавно вихвалялися, що вони нібито воюють самотужки проти всього Заходу. Їм потрібна ця дешева пропаганда, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна як Росія не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти набагато меншої України протягом уже понад трьох років", – нагадав глава МЗС.

Водночас, зауважив міністр, якщо росіяни вважають себе "героями, які самотужки протистоять усьому Заходу", то нехай вони відчують силу всіх партнерів та максимальний санкційний тиск.

Сибіга зазначив, що Україна впродовж останніх тижнів синхронізувала свої санкції з попередніми пакетами обмежень Європейського Союзу: "Ця робота продовжується. Ми також разом з нашими союзниками вживаємо заходів для усунення лазівок та перешкоджання доступу Росії до технологій".

"У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора. Ми активно працюємо з партнерами для досягнення цієї мети", – підсумував керівник МЗС.