Трамп: У Росії не така вже й велика економіка, й у неї важкі часи просто зараз

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка "не така вже й велика" і просто зараз переживає важкі часи. Про це керівник Штатів повідомив під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Шотландії.

Глава Штатів припустив, що, можливо, йому вдасться домовитись з диктатором Володимиром Путіним про завершення війни РФ проти України, але зазначив, що "це вже дуже пізно в цьому процесі" – і тому він розчарований.

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"І, знаєте, кумедна річ у тому, що їхня економіка не така вже й велика, і вона переживає важкі часи просто зараз. Але це відносно маленька економіка. Сильна армія, але маленька економіка. І [раніше] вона була сильною – зараз це не так. Він [Путін] пройшов через багато чого в економічному плані, це нелегко... Але вона [економіка РФ] достатньо маленька, знаєте, порівняно з величезними розмірами цієї землі. Вона має, здається, дев'ять часових поясів чи щось таке. Це величезний шматок землі", – розповів Трамп.

Політик зауважив, що Росія могла б бути "такою заможною" і "процвітати, як практично жодна інша країна [не могла б]", але росіяни стримують це, оскільки Штати не можуть укладати договори про торгівлю з Москвою.

"Він [Путін] хоче укладати з нами торговельні угоди. Він постійно про це говорить. І я уявляю, що [у нас могло б бути] багато торгівлі з Росією. Вони мають багато цінних речей. Якщо говорити про рідкісноземельні елементи, вони мають серйозні запаси [цих ресурсів]... У них є практично всі форми [рідкісноземів], які тільки можна знайти", – зауважив президент США.

Тож, додав Трамп, РФ могла б бути дуже заможною просто зараз, але замість цього росіяни "витрачають всі свої гроші на війну".

"Вони витрачають все на війну і вбивства людей. І для мене це не має сенсу", – підсумував керівник Штатів.