Трамп дав Росії "10 або 12 днів" для врегулювання війни

Президент США заявив, що оголосить про своє рішення щодо цього "сьогодні ввечері або завтра"

Дональд Трамп (Фото: Tolga Akme/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скоротив термін, який у середині липня дав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди – тепер він становитиме "10 або 12 днів". Відповідну заяву він зробив на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, цитує газета The Guardian.

Трампа запитали про його попередні коментарі на адресу Росії та скорочення терміну для мирної угоди щодо України. Він заявив, що скоротить термін до "10 або 12 днів".

"Я збираюся встановити новий термін приблизно 10 або 12 днів з цього дня. Немає сенсу чекати. Було 50 днів, я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо ніякого прогресу", – сказав Трамп.

"Він [Путін] має укласти угоду", – продовжив президент США, погрожуючи застосувати вторинні тарифи проти Росії.

На повторне запитання про його новий термін у 10-12 днів він відповів, що підтвердить точний час "сьогодні ввечері або завтра".

"Немає причин чекати. Якщо ви знаєте, якою буде відповідь, навіщо чекати?" – сказав Трамп.

Раніше цього самого дня Трамп пригрозив скоротити термін, який дав російському диктатору для укладення мирної угоди. Однак конкретних цифр він тоді не озвучив.