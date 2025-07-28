Трамп: У России не такая уж и большая экономика, и у нее тяжелые времена прямо сейчас
Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика "не такая уж и большая" и прямо сейчас переживает тяжелые времена. Об этом руководитель Штатов сообщил во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Шотландии.
Глава Штатов предположил, что, возможно, ему удастся договориться с диктатором Владимиром Путиным о завершении войны РФ против Украины, но отметил, что "это уже очень поздно в этом процессе" – и поэтому он разочарован.
"И, знаете, забавная вещь в том, что их экономика не такая уж и большая, и она переживает тяжелые времена прямо сейчас. Но это относительно маленькая экономика. Сильная армия, но маленькая экономика. И [раньше] она была сильной – сейчас это не так. Он [Путин] прошел через многое в экономическом плане, это нелегко... Но она [экономика РФ] достаточно маленькая, знаете, по сравнению с огромными размерами этой земли... Она имеет, кажется, девять часовых поясов или что-то такое. Это огромный кусок земли", – рассказал Трамп.
Политик отметил, что Россия могла бы быть "такой богатой" и "процветать, как практически ни одна другая страна [не могла бы]", но россияне сдерживают это, поскольку Штаты не могут заключать договоры о торговле с Москвой.
"Он [Путин] хочет заключать с нами торговые соглашения. Он постоянно об этом говорит. И я представляю, что [у нас могло бы быть] много торговли с Россией. У них есть много ценных вещей. Если говорить о редкоземельных элементах, они имеют серьезные запасы [этих ресурсов]... У них есть практически все формы [редкоземельных элементов], которые только можно найти", – отметил президент США.
Поэтому, добавил Трамп, РФ могла бы быть очень богатой прямо сейчас, но вместо этого россияне "тратят все свои деньги на войну".
"Они тратят все на войну и убийства людей. И для меня это не имеет смысла", – подытожил руководитель Штатов.
- На этой же встрече Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Также руководитель Штатов заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине.
- Ранее президент Зеленский, после доклада Службы внешней разведки, заявлял, что россияне имеют "действительно ощутимые" экономические потери благодаря санкциям против Москвы и ее соучастников.
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