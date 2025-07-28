Трамп: Мне уже не так интересно говорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине. Об этом руководитель Штатов сообщил во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Шотландии.
Журналист спросил Трампа, может ли встреча с Путиным помочь закончить войну.
"Я не знаю. Мне уже не так интересно разговаривать [с Путиным]. Он ведет такие приятные разговоры, такие уважительные и приятные разговоры. А потом люди гибнут следующей ночью, когда ракета прилетает в город и попадает... недавно, кажется, в дом престарелых [попала]. Но они попадают и в другие объекты. Во что бы они ни попали – люди погибают. Поэтому, я не знаю, посмотрим, что будет дальше", – ответил президент США.
Он признал, что ранее считал, что Путин захочет быстро завершить войну: "Я действительно чувствовал, что это закончится. Но каждый раз, когда я думал, что это закончится, он убивал людей".
По словам Трампа, он думал, что сможет о чем-то договориться с Путиным.
"И, возможно, это еще произойдет, но это уже очень поздно в этом процессе. Поэтому я разочарован", – отметил американский президент.
- На этой же встрече Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Глава турецкого МИД сообщил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина и РФ достигли принципиального согласия на проведение встречи Зеленского, Путина, Эрдогана и Трампа. Последний заявлял, что встреча президента Украины и диктатора РФ состоится, но отмечал, что это должно было произойти еще три месяца назад.
- Ухудшение отношения Трампа к Путину произошло после разговора 3 июля, во время которой диктатор заявил, что Россия не откажется от требований к Украине. Это был уже шестой публично известный разговор с Путиным после возвращения Трампа к власти. Кроме угрозы новыми тарифами, Трамп также согласовал с НАТО новую схему, по которой союзники будут покупать американское оружие для Украины.
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