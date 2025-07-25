Трамп считает, что встреча Зеленского с Путиным будет

Президент США заявил, что переговоры руководителя Украины с российским диктатором должны были состояться еще три месяца назад

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча его украинского коллеги Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится. Об этом руководитель Штатов рассказал во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Sky News.

Журналист спросил Трампа, что надо сделать, чтобы "заставить Зеленского и Путина сесть [за стол переговоров] вместе, возможно, с вами".

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"Это произойдет, но это должно было произойти еще три месяца назад", – ответил президент США.

Политик не привел других подробностей.

Во время этого же общения с медиа Трамп не исключил, что вторичные санкции в отношении России могут быть введены до истечения его 50-дневного ультиматума.