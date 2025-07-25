Трамп считает, что встреча Зеленского с Путиным будет
Президент США Дональд Трамп считает, что встреча его украинского коллеги Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится. Об этом руководитель Штатов рассказал во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Sky News.
Журналист спросил Трампа, что надо сделать, чтобы "заставить Зеленского и Путина сесть [за стол переговоров] вместе, возможно, с вами".
"Это произойдет, но это должно было произойти еще три месяца назад", – ответил президент США.
Политик не привел других подробностей.
Во время этого же общения с медиа Трамп не исключил, что вторичные санкции в отношении России могут быть введены до истечения его 50-дневного ультиматума.
23 июля состоялся третий раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле, во время которых Киев предложил Москве до конца августа провести встречу лидеров с участием Зеленского и Путина, а также руководителей Турции и Штатов.
24 июля Зеленский заявил, что Россия начала говорить с Украиной о встрече диктатора РФ с ним – и это уже движение в направлении какого-то формата встречи.
- 25 июля президент Турции Эрдоган анонсировал, что проведет разговоры с американским коллегой и российским диктатором насчет возможной встречи в Стамбуле.
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