Эрдоган поговорит с Трампом и Путиным о встрече в Стамбуле

Турция попытается выяснить, можно ли собрать президента Штатов и диктатора России вместе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Турции)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет разговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным относительно возможной встречи в Стамбуле. Об этом сообщил Директорат коммуникаций Турецкой республики.

"На этой неделе, проводя разговоры с Путиным и Трампом, мы попытаемся выяснить, сможем ли мы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле", – заявил Эрдоган.

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Ранее, 23 июля, состоялся третий раунд украино-российских переговоров в Стамбуле, во время которых Киев предложил Москве до конца августа провести встречу лидеров с участием президента Владимира Зеленского и диктатора Путина, а также руководителей Турции и Штатов.

Во время встречи с журналистами 24 июля Зеленский заявил, что Россия начала говорить с Украиной о встрече Путина с ним – и это уже движение в направлении какого-то формата встречи.