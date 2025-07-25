Ердоган поговорить з Трампом і Путіним щодо зустрічі у Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проведе розмови з американським колегою Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним стосовно можливої зустрічі у Стамбулі. Про це повідомив Директорат комунікацій Турецької республіки.
"Цього тижня, проводячи розмови з Путіним і Трампом, ми спробуємо з'ясувати, чи зможемо ми зібрати цих лідерів разом у Стамбулі", – заявив Ердоган.
Раніше, 23 липня, відбувся третій раунд україно-російських переговорів у Стамбулі, під час якого Київ запропонував Москві до кінця серпня провести зустріч лідерів за участі президента Володимира Зеленського та диктатора Путіна, а також керівників Туреччини й Штатів.
Під час зустрічі з журналістами 24 липня Зеленський заявив, що Росія почала говорити з Україною про зустріч Путіна з ним – і це вже рух у напрямку до якогось формату зустрічі.
- Як і під час двох попередніх раундів переговорів, єдиним реальним досягненням третьої зустрічі у Стамбулі стала домовленість продовжити обмін полоненими.
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