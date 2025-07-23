Умєров: Україна запропонувала Росії провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа

За словами Умєрова, сторони також обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними

Рустем Умєров (Фото: Міноборони України)

Україна запропонувала російській делегації провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня. Про це повідомив голова української делегації та секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі делегацій у Стамбулі 23 липня, передає Суспільне.

Українська делегація також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Проте реакцію російської сторони Умєров не озвучив.

Також, за словами Умєрова, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними. Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Окрім того, понад 1200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, заявив Умєров.