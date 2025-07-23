Умєров: Україна запропонувала Росії провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа
Україна запропонувала російській делегації провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня. Про це повідомив голова української делегації та секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі делегацій у Стамбулі 23 липня, передає Суспільне.
Українська делегація також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Проте реакцію російської сторони Умєров не озвучив.
Також, за словами Умєрова, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними. Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.
Окрім того, понад 1200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною, заявив Умєров.
- 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій.
- Цього ж дня представники України зустрілися з президентом Туреччини Ердоганом, його старшим радником Акіфом Киличем та міністром закордонних справ країни Хаканом Фіданом.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час перемовин у Стамбулі українська делегація знову наполягатиме на припиненні вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.
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