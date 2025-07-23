Делегація України на переговорах у Стамбулі наполягатиме на припиненні вогню – Зеленський

Президент розповів про дронову атаку РФ, в результаті якої 220 000 абонентів в Сумській області залишилися без світла

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Під час перемовин у Стамбулі українська делегація знову наполягатиме на припиненні вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що 23 липня тривають відновлювальні роботи після російських ударів по Сумській області.

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Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 000 абонентів в регіоні залишилися без електрики.

"Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини", – написав президент.

Він додав, що протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і міністерка енергетики Світлана Гринчук щодо процесу відновлення. Всі необхідні ресурси забезпечено.

"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", – наголосив Зеленський.

Увечері 23 липня у Стамбулі має відбутися черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Українську делегацію очолить Умєров.

Представники України вже зустрілися з турецьким президентом Ердоганом.