Ердоган говорив з Путіним: Туреччина готова й надалі приймати переговори у Стамбулі

Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін (Фото: Адміністрація президента Туреччини)

Туреччина готова й надалі приймати переговори Росії та України у Стамбульському форматі, заявив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган під час дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила канцелярія глави турецької держави.

Президент заявив диктатору, що важливо розпочати третій раунд переговорів між Росією та Україною.

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За словами Ердогана, його країна продовжить приймати переговори в Стамбулі, як тільки будуть визначені сприятливі дати для сторін.

Канцелярія вказує, що президент та диктатор обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та РФ, регіональні та глобальні питання.

У публікації турецької сторони тема переговорів у Стамбулі вказана після питання конфлікту Сирії та Ізраїлю.

"Президент Ердоган заявив, що конфлікти після виведення сирійських сил безпеки з Сувейди становлять загрозу для всього регіону і що важливо, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії", - йдеться у повідомленні.

Також керівник Туреччини заявив диктатору, що його країна прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії і допомогти країні якнайшвидше стати на ноги.

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