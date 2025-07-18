Ердоган говорив з Путіним: Туреччина готова й надалі приймати переговори у Стамбулі
Туреччина готова й надалі приймати переговори Росії та України у Стамбульському форматі, заявив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган під час дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила канцелярія глави турецької держави.
Президент заявив диктатору, що важливо розпочати третій раунд переговорів між Росією та Україною.
За словами Ердогана, його країна продовжить приймати переговори в Стамбулі, як тільки будуть визначені сприятливі дати для сторін.
Канцелярія вказує, що президент та диктатор обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та РФ, регіональні та глобальні питання.
У публікації турецької сторони тема переговорів у Стамбулі вказана після питання конфлікту Сирії та Ізраїлю.
"Президент Ердоган заявив, що конфлікти після виведення сирійських сил безпеки з Сувейди становлять загрозу для всього регіону і що важливо, щоб Ізраїль не порушував суверенітет Сирії", - йдеться у повідомленні.
Також керівник Туреччини заявив диктатору, що його країна прагне забезпечити стабільність і безпеку в Сирії і допомогти країні якнайшвидше стати на ноги.
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