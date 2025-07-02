Україна повернула Росії рештки двох окупантів, яких ворог видав за українських бійців – фото

Немає підтвердження, що Росія сповістила родини загиблих росіян про поверення тіл

Передані тіла (Фото: МВС)

Росія передала Україні рештки двох своїх військових під виглядом загиблих українців. Тіла були повернуті назад, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Два тіла були передані під час нещодавніх процедур репатріації загиблих. На них були виявлені військові жетони збройних сил РФ № АВ 846408 та № АВ 449638.

Були проведені необхідні перевірки, огляди та експертизи, після яких Україна повернула тіла російській стороні у межах офіційної процедури. Однак Київ не має підтвердження, що Росія відповідним чином сповістила рідних цих загиблих про повернення тіл.

Тому міністр звернувся безпосередньо до родин загиблих, які впізнали номери жетонів, але досі не отримали тіла.

"Перед переданням тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих – ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)", – зазначив він.

Фото: МВС

Фото: МВС