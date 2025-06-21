Відомо про щонайменше 20 тіл загиблих окупантів, які РФ передала під виглядом українців

Зустріч з журналістами (Фото: ОП)

Під час репатріації росіяни передали щонайменше 20 тіл загиблих окупантів серед полеглих українських захисників. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це руські. Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їхній стороні. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці й тільки військові", – сказав глава держави.

За його словами, окупанти "підкидали" Україні тіла своїх громадян. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами, і це вже задокументовано, уточнив президент.

"Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза. І скільки треба часу на це, я не знаю, скажу чесно", – додав Зеленський.

Україна хоче повернути всіх українських воїнів та тіла героїв, "але ми точно не хочемо повертати рускіх, просто для кількості", заявив президент.

Він акцентував, що росіяни водночас кажуть, "що не може такого бути" [передання тіл росіян під виглядом українців]. Україна фіксує всі ці факти, адже вони неодноразові.

"Важливо показати, що це не один факт, що це не випадковість. Ми вважаємо, що вони це роблять спеціально. Щоб показати, скільки у них начебто українських тіл", – сказав Зеленський.

Фото: ОП

Фото: ОП

16 червня до України вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих військових. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей було завершено – загалом за п'ять днів Україна отримала понад 6000 тіл.

Того самого дня Клименко заявив, що під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників. Україна ідентифікувала тіло одного з окупантів.

18 червня глава МВС сказав, що на тлі того, що Росія в межах домовленостей у Стамбулі передала Україні 6060 тіл упереміш із рештками окупантів, знадобиться щонайменше 13-14 місяців для ідентифікації.