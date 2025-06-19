РФ передала тіла загиблих окупантів під виглядом полеглих українських захисників: встановлені імена

Загиблий військовий РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Україна встановила імена частини солдатів та офіцерів Росії, чиї тіла передали під виглядом загиблих українських захисників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Серед переданих було тіло № 192/25. На ньому – форма зразка Збройних сил Росії, а при ньому – російські паспорт, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч № 52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС России МТ-146004".

Зʼясувалося, що це тіло Бугаєва Олександра Вікторовича – військового першого батальйону 39 окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії.

Родичі шукали його з кінця березня, коли той зник у районі Новомихайлівки на Донеччині.

"Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам", – зазначив Клименко.

Клименко повідомив, що Україна повертає тіла російських військових назад до Росії.

Загиблий військовий РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Загиблий військовий РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

16 червня в Україну вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих військових. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей завершено – загалом за п'ять днів Україна отримала понад 6000 тіл.

18 червня Клименко повідомив, що на тлі того що Росія в межах домовленостей у Стамбулі передала Україні 6060 тіл впереміш із рештками окупантів, знадобиться щонайменше 13-14 місяців для ідентифікації.