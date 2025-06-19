РФ передала тела погибших солдат под видом павших украинских защитников: установлены имена
Погибший военный РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)

Украина установила имена части солдат и офицеров России, чьи тела были переданы под видом погибших украинских защитников. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Среди переданных было тело №192/25. На нем – форма образца Вооруженных сил России, а при нем – российские паспорт, военный билет, талон аттестата военнослужащего № 1252, выписки из приказа командира в/ч № 52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС России МТ-146004".

Выяснилось, что это тело Бугаева Александра Викторовича – военного батальона 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады России.

Родственники искали его с конца марта, когда тот скрылся в районе Новомихайловки Донецкой области.

"Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочна для России человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям", – отметил Клименко.

Клименко сообщил, что Украина возвращает тела российских военных обратно в Россию.

Загиблий військовий РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)
Погибший военный РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)
Загиблий військовий РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)
Погибший военный РФ (Фото: t.me/Klymenko_MVS)
Читайте также
Россия передала тела украинских воинов вперемешку с остатками оккупантов – МВД
Игорь Клименкопогибшиеидентификациятеларепатриация