РФ передала тела погибших солдат под видом павших украинских защитников: установлены имена
Украина установила имена части солдат и офицеров России, чьи тела были переданы под видом погибших украинских защитников. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Среди переданных было тело №192/25. На нем – форма образца Вооруженных сил России, а при нем – российские паспорт, военный билет, талон аттестата военнослужащего № 1252, выписки из приказа командира в/ч № 52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС России МТ-146004".
Выяснилось, что это тело Бугаева Александра Викторовича – военного батальона 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады России.
Родственники искали его с конца марта, когда тот скрылся в районе Новомихайловки Донецкой области.
"Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочна для России человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям", – отметил Клименко.
Клименко сообщил, что Украина возвращает тела российских военных обратно в Россию.
- 16 июня в Украину удалось вернуть еще 1245 тел погибших военных. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена – всего за пять дней Украина получила более 6000 тел.
- 18 июня Клименко сообщил, что на фоне того, что Россия в рамках договоренностей в Стамбуле передала Украине 6060 тел вперемешку с остатками оккупантов, понадобится не менее 13-14 месяцев для идентификации.