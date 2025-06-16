Глава МВД заявил, что россияне передали тела своих военных, смешанные с телами украинцев

Игорь Клименко (Фото: МВД)

Во время последних репатриаций Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских защитников. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, возвращение тел погибших – одна из самых трудных, но крайне необходимых миссий. После каждой репатриации начинается вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз и проверка каждой детали.

Клименко подчеркнул, что этот процесс и так сложный и длительный, а РФ еще намеренно усложняет Украине процесс идентификации.

"Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел – в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации. К тому же во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных – смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт", – отметил министр.

Он считает, что это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество передаваемых тел и загрузить работой экспертов, дополняя все это информационным давлением.

"А может быть и привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае, эти тела мы тоже идентифицируем", – добавил глава МВД.

Министр акцентировал, что украинские эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не раз.

"Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Наибольший вызов – время. Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно – именно это является целью России", – написал он.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.

16 июня в Украину удалось вернуть еще 1245 тел погибших военных. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена – всего за пять дней Украина получила 6057 тел.