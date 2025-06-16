Вернули еще 1245 тел погибших украинцев. Этап Стамбульских договоренностей завершен – фото

Всего Украина получила 6057 тел. Россия также сообщила, сколько забрала своих погибших

Возвращение тел (Фото: Коордштаб)

В Украину удалось вернуть еще 1245 тел погибших. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, о которых было договорено во время встречи Украины и России. По утверждению российской стороны, тела принадлежат погибшим украинцам, в частности военнослужащим.

В рамках договоренностей в Украину в общей сложности были возвращены 6057 тел.

Правоохранители совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

В то же время глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Кремль "выполнил обещание" и передал 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен РФ, по его словам, получила 78 тел российских солдат.

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур Сектора безопасности.