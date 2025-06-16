СВР: Россия развернула информационную кампанию по срыву обменов и дискредитации Украины

Цель кампании – спровоцировать возмущение и деморализацию в Украине и дискредитировать ее на международной арене.

Обмен пленными (Фото: t.me/Koord_shtab)

Россия планирует кульминацию кампании по дискредитации Украины в контексте продолжающихся обменов предварительно – 20 июня. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

По данным СВР, решение о начале информационной кампании по обмену погибшими было принято лично российским диктатором Владимиром Путиным. Координацию действий должностных лиц и мгновенное "реагирование" российских медиа курирует один из первых заместителей главы администрации президента РФ.

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Целью кампании является спровоцировать возмущение украинского общества, в частности, среди военных и их семей, действиями украинской власти, деморализовать общество, а также дискредитировать Украину на международной арене как сторону, которая якобы не придерживается взятых обязательств.

В русскоязычном информационном пространстве кампания проводится с максимальным привлечением прокремлевских ресурсов – от Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева до военкоров и блоггеров.

"Эти источники продуцируют эмоционально заряженный контент, манипулируют статистикой, а любые технические задержки в процессе обменов сразу представляют как сознательное нежелание украинской власти возвращать своих граждан", – отметили в СВР.

К кампании также включены пророссийские прокси – маргинальные европейские информационные ресурсы: венгерские издания Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешский портал CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.

Их задача – распространение российских нарративов и навязывание российской трактовки событий. Среди таких нарративов: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти".

Завершением информационной атаки должна стать публикация в медиа искаженных или фальшивых списков якобы идентифицированных Россией погибших украинских военных и гражданских.

Разведка обращает внимание, что таким образом Москва пытается вызвать волну паники и возмущения среди украинского населения и переложить на украинские власти ответственность за совершенные преступления.