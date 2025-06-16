СВР: Россия развернула информационную кампанию по срыву обменов и дискредитации Украины
Россия планирует кульминацию кампании по дискредитации Украины в контексте продолжающихся обменов предварительно – 20 июня. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).
По данным СВР, решение о начале информационной кампании по обмену погибшими было принято лично российским диктатором Владимиром Путиным. Координацию действий должностных лиц и мгновенное "реагирование" российских медиа курирует один из первых заместителей главы администрации президента РФ.
Целью кампании является спровоцировать возмущение украинского общества, в частности, среди военных и их семей, действиями украинской власти, деморализовать общество, а также дискредитировать Украину на международной арене как сторону, которая якобы не придерживается взятых обязательств.
В русскоязычном информационном пространстве кампания проводится с максимальным привлечением прокремлевских ресурсов – от Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева до военкоров и блоггеров.
"Эти источники продуцируют эмоционально заряженный контент, манипулируют статистикой, а любые технические задержки в процессе обменов сразу представляют как сознательное нежелание украинской власти возвращать своих граждан", – отметили в СВР.
К кампании также включены пророссийские прокси – маргинальные европейские информационные ресурсы: венгерские издания Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешский портал CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.
Их задача – распространение российских нарративов и навязывание российской трактовки событий. Среди таких нарративов: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти".
Завершением информационной атаки должна стать публикация в медиа искаженных или фальшивых списков якобы идентифицированных Россией погибших украинских военных и гражданских.
Разведка обращает внимание, что таким образом Москва пытается вызвать волну паники и возмущения среди украинского населения и переложить на украинские власти ответственность за совершенные преступления.
- Первый этап крупного обмена, о котором была достигнута договоренность в Стамбуле 2 июня, состоялся 9 июня. Домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжелораненых и младших 25 лет.
- 10 июня состоялся второй этап обмена пленными, в рамках которого вернулись раненые воины. На следующий день в рамках обмена в Украину удалось вернуть 1212 тел павших военных.
- Перед стартом обменов Украина столкнулась с противодействием со стороны РФ и информационными вбросами оккупантов.
- 12 июня состоялся второй этап возвращения военных с тяжелыми ранениями и болезнями.
- 14 июня Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен военнопленными: домой из российского плена вернули еще одну группу тяжелобольных, тяжелораненых и молодежи.