Коордштаб: РФ просила перенести обмены пленными, Киев просит не затягивать договоренности
Украина призывает российскую сторону не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Российская сторона после успешно проведенного очередного этапа обмена 12 июня заявила, что якобы Украина не готова "к ежедневным обменам". В штабе отметили, что Киев наоборот четко следует договоренностям об обмене пленными, которые были согласованы во время переговоров в Стамбуле и надеются на готовность к этому российской стороны.
"Рассчитываем такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле", – подчеркнули в штабе.
Также в заявлении говорится, что именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.
- Первый этап крупного обмена, о котором была достигнута договоренность в Стамбуле 2 июня, состоялся 9 июня. Домой удалось вернуть первую группу среди раненых, тяжело раненых и младше 25 лет.
- 10 июня состоялся второй этап обмена пленными, в рамках которого вернулись раненые воины. На следующий день в рамках обмена в Украину удалось вернуть 1212 тел павших военных.
- После обмена 9 июня в сети стало распространяться фото украинского пленника с выжженным на теле "Слава России" – ГУР подтвердило, что оно настоящее, но на нем освободившийся ранее защитник.
- Перед стартом обменов Украина столкнулась с противодействием со стороны РФ и информационными вбросами оккупантов.
- 12 июня состоялся второй этап возвращения военных с тяжелыми ранениями и болезнями.