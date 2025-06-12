Коордштаб: РФ просила перенести обмены пленными, Киев просит не затягивать договоренности

Обмен пленными 12 июня (Фото: t.me/Koord_shtab)

Украина призывает российскую сторону не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Российская сторона после успешно проведенного очередного этапа обмена 12 июня заявила, что якобы Украина не готова "к ежедневным обменам". В штабе отметили, что Киев наоборот четко следует договоренностям об обмене пленными, которые были согласованы во время переговоров в Стамбуле и надеются на готовность к этому российской стороны.

"Рассчитываем такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле", – подчеркнули в штабе.

Также в заявлении говорится, что именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.