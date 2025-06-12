Коордштаб: Росія просила перенести обміни полоненими, Україна просить не затягувати домовленості

Обмін полоненими 12 червня (Фото: t.me/Koord_shtab)

Україна закликає російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими. Про це заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Російська сторона після успішно проведеного чергового етапу обміну 12 червня заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів". У штабі зазначили, що Київ, навпаки, чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені під час переговорів у Стамбулі, та сподівається на готовність до цього російської сторони.

"Розцінюємо таку заяву як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно з домовленостями у Стамбулі", – підкреслили у штабі.

Також в заяві йдеться, що саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.