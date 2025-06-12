Коордштаб: Росія просила перенести обміни полоненими, Україна просить не затягувати домовленості
Україна закликає російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими. Про це заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Російська сторона після успішно проведеного чергового етапу обміну 12 червня заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів". У штабі зазначили, що Київ, навпаки, чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені під час переговорів у Стамбулі, та сподівається на готовність до цього російської сторони.
"Розцінюємо таку заяву як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно з домовленостями у Стамбулі", – підкреслили у штабі.
Також в заяві йдеться, що саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.
- Перший етап великого обміну, про який було досягнуто домовленості у Стамбулі 2 червня, відбувся 9 червня. Додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжкопоранених та молодших 25 років.
- 10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в межах якого повернулися поранені воїни. Наступного дня в межах обміну до України вдалося повернути 1212 тіл полеглих військових.
- Після обміну 9 червня у мережі стало ширитися фото українського полоненого з випаленим на тілі "Слава Росії" – ГУР підтвердило, що воно справжнє, але на ньому захисник, якого визволили раніше.
- Перед стартом обмінів Україна зіткнулася з протидією з боку РФ та інформаційними вкидами окупантів.
- 12 червня відбувся другий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами.