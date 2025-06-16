СЗР: Росія розгорнула інформаційну кампанію для зриву обмінів та дискредитації України

Метою кампанії є спровокувати обурення й деморалізацію в Україні та дискредитувати її на міжнародній арені

Обмін полоненими (Фото: t.me/Koord_shtab)

Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають, попередньо – 20 червня. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

За даними СЗР, рішення про початок інформаційної кампанії щодо обміну загиблими було ухвалене особисто російським диктатором Володимиром Путіним. Координацію дій посадовців та миттєве "реагування" російських медіа курує один із перших заступників голови адміністрації президента РФ.

Читайте також Зеленський: Плануємо продовження обміну полоненими наступного тижня

Метою кампанії є спровокувати обурення українського суспільства, зокрема серед військових і їхніх родин, діями української влади, деморалізувати суспільство, а також дискредитувати Україну на міжнародній арені як сторону, що нібито не дотримується взятих зобовʼязань.

У російськомовному інформаційному просторі кампанія проводиться з максимальним залученням прокремлівських ресурсів – від Маргарити Симоньян та Володимира Соловйова до воєнкорів і блогерів.

"Ці джерела продукують емоційно заряджений контент, маніпулюють статистикою, а будь-які технічні затримки в процесі обмінів одразу подають як свідоме небажання української влади повертати своїх громадян", – зазначили в СЗР.

До кампанії також долучені проросійські проксі – маргінальні європейські інформаційні ресурси: угорські видання Magyar Nemzet і Magyar Hírlap, чеський портал CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International.

Їхнє завдання – поширення російських наративів і навʼязування російського трактування подій. Серед таких наративів: "Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих", "в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів", "родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади".

Завершенням інформаційної атаки має стати публікація у медіа викривлених або фальшивих списків нібито ідентифікованих Росією загиблих українських військових і цивільних.

Розвідка звертає увагу, що у такий спосіб Москва намагається викликати хвилю паніки та обурення серед українського населення й перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини.