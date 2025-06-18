Украине понадобится больше года, чтобы идентифицировать переданные Россией тела воинов

РФ усложнила процесс тем, что передала останки вместе с телами оккупантов. Некоторые тела переданы в разных пакетах или даже репатриациях

Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Фото: International Summit of Cities and Regions)

На фоне того, что Россия в рамках договоренностей в Стамбуле передала Украине 6060 тел вперемешку с остатками оккупантов, понадобится не менее 13-14 месяцев для идентификации. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Я могу лишь примерно сказать, потому что еще продолжается анализ того, в каком состоянии и сколько останков находится в переданных российской стороной пакетах. Но на эти 6000, по самому скромному предварительному мнению наших специалистов, уйдет примерно 13-14 месяцев", – сказал он.

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По словам министра, все соответствующие службы работают в три смены, чтобы как можно быстрее завершить работу и передать тела родным погибших.

Однако Россия усложнила этот процесс.

"Каждый пакет, который мы получили, может содержать не только одно тело. Он может содержать много останков тел. Каждый пакет может содержать останки тел одного, двух или трех человек. Более того, во время экспертизы мы начали обнаруживать тела одного человека в нескольких пакетах или в разных репатриациях", – сообщил глава МВД.

Также, по словам Клименко, очень часто среди тел, возвращаемых Россией, есть тела в форме оккупационной армии с соответствующими документами и жетонами. И эти тела Украина тоже должна идентифицировать, потому что со стороны врага может быть коварство – не факт, что в российской форме именно оккупант.

"Мы полностью проводим работы по идентификации и по сравнению профилей ДНК родных наших героев с тем материалом, которым мы располагаем для исследования", – сказал он.

Министр подчеркнул, что если у Украины будет достаточно доказательств, что это тела не украинских защитников, то их будут отдавать семьям погибших оккупантов для похорон.

Он убежден, что Россия таким образом пытается сделать все для того, чтобы усложнить Украине работу, затянуть время или даже обвинить в якобы нежелании идентифицировать тела.