Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати передані Росією тіла полеглих воїнів

Росія ускладнила процес тим, що передала рештки разом із тілами в формі окупаційної армії. Деякі тіла передано у різних пакетах або навіть репатріаціях

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України (Фото: International Summit of Cities and Regions)

На тлі того що Росія в межах домовленостей у Стамбулі передала Україні 6060 тіл впереміш із рештками окупантів, знадобиться щонайменше 13-14 місяців для ідентифікації. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Я можу лише приблизно сказати, тому що ще відбувається аналіз того, в якому стані та скільки решток знаходиться в переданих російською стороною пакетах. Але на ці 6000, на найскромнішу попередню думку наших фахівців, піде приблизно 13-14 місяців", – сказав він.

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За словами міністра, наразі всі відповідні служби працюють у три зміни, щоб якнайшвидше завершити роботу і передати тіла рідним загиблих.

Однак Росія ускладнила цей процес.

"Кожен пакет, який ми отримали, може містити не тільки одне тіло. Він може містити багато решток тіл. Кожен пакет може містити рештки тіл однієї, двох або трьох осіб. Ба більше, під час експертизи ми почали виявляти тіла однієї людини в декількох пакунках або в різних репатріаціях", – повідомив глава МВС.

Також, за словами Клименка, дуже часто серед тіл, які повертає Росія, є тіла у формі окупаційної армії з відповідними документами та жетонами. І ці тіла Україна теж має ідентифікувати, тому що з боку ворога може бути підступність – не факт, що у російській формі саме окупант.

"Ми повністю проводимо роботи з ідентифікації та з порівняння профілів ДНК рідних наших героїв із тим матеріалом, яким маємо для дослідження", – сказав він.

Міністр наголосив: якщо Україна матиме достатньо доказів, що це тіла не українських захисників, то їх віддаватимуть сім'ям загиблих окупантів для поховань.

Він переконаний, що Росія таким чином намагається зробити все для того, щоб ускладнити Україні роботу, затягнути час або навіть звинуватити в нібито небажанні ідентифікувати тіла.