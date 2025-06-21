Известно о минимум 20 телах погибших оккупантов, которые РФ передала под видом украинцев

Встреча с журналистами (Фото: ОП)

Во время репатриации россияне передали по меньшей мере 20 тел погибших оккупантов среди павших украинских защитников. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

"Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, это русские. Например, есть наемник израильский, воевавший на их стороне. Гражданин Израиля. С израильскими документами. Хотя нам они сказали, что это только украинцы", — сказал он.

По его словам, оккупанты "подбрасывали" Украине тела своих граждан. Иногда эти тела даже с российскими паспортами, и это уже задокументировано, уточнил президент.

"Это значит, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей. Нужна экспертиза. И сколько нужно времени на это, я не знаю, скажу честно", – добавил Зеленский.

Украина хочет вернуть всех украинских воинов и тела героев, "но мы точно не хотим возвращать русских просто для количества", заявил президент.

Он акцентировал, что россияне при этом говорят, что "не может такого быть" [передача тел россиян под видом украинцев]. Украина фиксирует все эти факты, они ведь неоднократные.

"Важно показать, что это не один факт, что это не случайность. Мы считаем, что они это делают специально. Чтобы показать, сколько у них якобы украинских тел", — сказал Зеленский.

Фото: ОП

Фото: ОП

16 июня в Украину удалось вернуть еще 1245 тел погибших военных. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей была завершена – всего за пять дней Украина получила более 6000 тел.

В тот же день Клименко заявил, что в последние репатриации Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских защитников. Украина идентифицировала тело одного из оккупантов.

18 июня глава МВД сказал, что на фоне того, что Россия в рамках договоренностей в Стамбуле передала Украине 6060 тел вперемешку с остатками оккупантов, понадобится не менее 13-14 месяцев для идентификации.