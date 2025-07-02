Украина вернула России останки двух оккупантов, которых выдали за украинских бойцов – фото
Переданные тела (Фото: МВД)

Россия передала Украине останки двух своих военнослужащих, выдавая их за погибших украинцев. Тела были возвращены обратно, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Два тела были переданы в ходе недавних процедур репатриации погибших. На них были обнаружены военные жетоны вооруженных сил РФ № АВ 846408 и № АВ 449638.

Читайте также
"Совпадение ДНК – 99,9%". Как годы войны изменили обмен телами с Россией и почему есть неопознанные

Были проведены необходимые проверки, осмотры и экспертизы, после чего Украина вернула тела российской стороне в рамках официальной процедуры. Однако Киев не располагает подтверждениями того, что Россия должным образом уведомила родственников погибших о возвращении тел.

Поэтому министр обратился непосредственно к семьям погибших, которые опознали номера жетонов, но до сих пор не получили тела.

"Перед передачей тел мы взяли образцы ДНК. Если у вас есть основания полагать, что один из погибших является вашим родственником, мы советуем немедленно обратиться в Международную комиссию по делам пропавших без вести (ICMP)", – отметил он.

Украина вернула России останки двух оккупантов, которых выдали за украинских бойцов – фото
Фото: МВД
Украина вернула России останки двух оккупантов, которых выдали за украинских бойцов – фото
Фото: МВД
Украина вернула России останки двух оккупантов, которых выдали за украинских бойцов – фото
Фото: МВД
Игорь Клименкопогибшиемвдрепатриация