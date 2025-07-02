Украина вернула России останки двух оккупантов, которых выдали за украинских бойцов – фото

Нет подтверждений того, что Россия уведомила семьи погибших россиян о возвращении тел

Переданные тела (Фото: МВД)

Россия передала Украине останки двух своих военнослужащих, выдавая их за погибших украинцев. Тела были возвращены обратно, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Два тела были переданы в ходе недавних процедур репатриации погибших. На них были обнаружены военные жетоны вооруженных сил РФ № АВ 846408 и № АВ 449638.