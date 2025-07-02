Украина вернула России останки двух оккупантов, которых выдали за украинских бойцов – фото
Россия передала Украине останки двух своих военнослужащих, выдавая их за погибших украинцев. Тела были возвращены обратно, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Два тела были переданы в ходе недавних процедур репатриации погибших. На них были обнаружены военные жетоны вооруженных сил РФ № АВ 846408 и № АВ 449638.
Были проведены необходимые проверки, осмотры и экспертизы, после чего Украина вернула тела российской стороне в рамках официальной процедуры. Однако Киев не располагает подтверждениями того, что Россия должным образом уведомила родственников погибших о возвращении тел.
Поэтому министр обратился непосредственно к семьям погибших, которые опознали номера жетонов, но до сих пор не получили тела.
"Перед передачей тел мы взяли образцы ДНК. Если у вас есть основания полагать, что один из погибших является вашим родственником, мы советуем немедленно обратиться в Международную комиссию по делам пропавших без вести (ICMP)", – отметил он.
- 16 июня 2025 года Клименко заявил, что во время последних репатриаций Россия передала Украине тела своих военнослужащих вместе с телами украинских защитников. По словам президента Владимира Зеленского, речь идет как минимум о 20 телах оккупантов.
- В МВД сообщили LIGA.net, что не все тела, которые Россия передает Украине, можно идентифицировать. В частности, проблема в том, что у военнослужащего не было родственников или он не сдавал материал ДНК.
- Также оккупанты не забирают тела своих погибших с нуля, потому что их приоритет – продвигаться дальше.