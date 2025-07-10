Зеленський відповів на готовність Росії до нових переговорів: У будь-якому форматі на рівні лідерів

Президент зазначив, що тільки після завершення домовленостей щодо обмінів можна починати підготовку до нових перемовин

Володимир Зеленський (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Задля досягнення "серйозного результату" у питанні завершення повномасштабної війни в Україні потрібна зустріч на рівні лідерів. Так президент Володимир Зеленський прокоментував заяву міністра закордонних справ Туреччини про нібито готовність Росії до третього раунду переговорів.

"Як я говорів раніше, ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Україна, Росія та Америка на рівні лідерів – це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова, а й гарантії за столом перемовин", – сказав він на пресконференції після Конференції з відновлення України у Римі.

Зеленський подякував Італії та Ватикану, зокрема папі римському Леву XIV, з яким відбулася розмова щодо питання зустрічі на рівні лідерів у Ватикані. Також є пропозиції від Австрії та Швейцарії стати майданчиком для перемовин, і, власне, від Туреччини.

"Ми повинні завершити результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. А саме – закінчити з тими обмінами, про які було домовлено. І я думаю, найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І лише після цього команди можуть обговорювати дієвий варіант – це підготовка зустрічі на рівні лідерів", – підкреслив президент.