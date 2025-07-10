Зеленський відповів на готовність Росії до нових переговорів: У будь-якому форматі на рівні лідерів
Задля досягнення "серйозного результату" у питанні завершення повномасштабної війни в Україні потрібна зустріч на рівні лідерів. Так президент Володимир Зеленський прокоментував заяву міністра закордонних справ Туреччини про нібито готовність Росії до третього раунду переговорів.
"Як я говорів раніше, ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Україна, Росія та Америка на рівні лідерів – це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова, а й гарантії за столом перемовин", – сказав він на пресконференції після Конференції з відновлення України у Римі.
Зеленський подякував Італії та Ватикану, зокрема папі римському Леву XIV, з яким відбулася розмова щодо питання зустрічі на рівні лідерів у Ватикані. Також є пропозиції від Австрії та Швейцарії стати майданчиком для перемовин, і, власне, від Туреччини.
"Ми повинні завершити результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. А саме – закінчити з тими обмінами, про які було домовлено. І я думаю, найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І лише після цього команди можуть обговорювати дієвий варіант – це підготовка зустрічі на рівні лідерів", – підкреслив президент.
- 8 липня глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія готова до нових переговорів і чекає на відповідь України. До того ж у Туреччині не бачать проблем у зустрічі на найвищому рівні за участю президентів США та Туреччини.
- 9 липня Зеленський зустрівся з папою римським і повідомив, що Ватикан все ще готовий прийняти переговори України та РФ. Однак, за словами президента, наразі Москва відкидає цю пропозицію, як й інші.