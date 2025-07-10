Зеленский ответил на готовность РФ к новым переговорам: В любом формате на уровне лидеров
Для достижения "серьезного результата" в вопросе завершения полномасштабной войны в Украине необходима встреча лидеров. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции о якобы готовности России к третьему раунду переговоров.
"Как я говорил раньше, мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Украина, Россия и Америка на уровне лидеров – это желаемый формат. Могут быть не только слова, но и гарантии за столом переговоров", – сказал он на пресс-конференции после Конференции по восстановлению Украины в Риме.
Зеленский поблагодарил Италию и Ватикан, в частности папу римского Льва XIV, с которым состоялся разговор по вопросу встречи на уровне лидеров в Ватикане. Также есть предложения от Австрии и Швейцарии стать площадкой для переговоров, и, собственно, от Турции.
"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно – закончить с теми обменами, о которых было договорено. И я думаю, в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант – это подготовка встречи на уровне лидеров", – подчеркнул президент.
- 8 июля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия готова к новым переговорам и ждет ответа Украины. К тому же, в Турции не видят проблем во встрече на самом высоком уровне с участием президентов США и Турции.
- 9 июля Зеленский встретился с папой римским и сообщил, что Ватикан все еще готов принять переговоры Украины и РФ. Однако, по словам президента, сейчас Москва отвергает это предложение, как и другие.