Зеленский ответил на готовность РФ к новым переговорам: В любом формате на уровне лидеров

Президент отметил, что только после завершения договоренностей по обменам можно начинать подготовку к новым переговорам

Владимир Зеленский (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Для достижения "серьезного результата" в вопросе завершения полномасштабной войны в Украине необходима встреча лидеров. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции о якобы готовности России к третьему раунду переговоров.

"Как я говорил раньше, мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Украина, Россия и Америка на уровне лидеров – это желаемый формат. Могут быть не только слова, но и гарантии за столом переговоров", – сказал он на пресс-конференции после Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Зеленский поблагодарил Италию и Ватикан, в частности папу римского Льва XIV, с которым состоялся разговор по вопросу встречи на уровне лидеров в Ватикане. Также есть предложения от Австрии и Швейцарии стать площадкой для переговоров, и, собственно, от Турции.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно – закончить с теми обменами, о которых было договорено. И я думаю, в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант – это подготовка встречи на уровне лидеров", – подчеркнул президент.