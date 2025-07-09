Зеленский встретился с папой: Ватикан все еще готов принять переговоры Украины и РФ

Понтифик обсудил с президентом продолжающуюся российско-украинскую войну и "неотложность поиска длительных и справедливых путей к миру"

Владимир Зеленский и папа Римский (Фото: Vatican News)

Президент Владимир Зеленский встретился с папой римским Львом XIV – понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы. Об этом сообщили на сайте Святого престола.

"Святейший Отец вновь подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", – говорится в сообщении.

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Аудиенция президента с папой проходила в Кастель-Гандольфо, резиденции понтифика неподалеку от Рима.

На встрече Лев XIV обсудил с Зеленским продолжающуюся российско-украинскую войну и "неотложность поиска длительных и справедливых путей к миру".

"Во время искреннего разговора была подтверждена важность диалога как лучшего пути к прекращению боевых действий. Святейший Отец выразил боль по поводу жертв и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поддерживая каждые усилия, направленные на освобождение пленных и поиск совместных решений", – рассказали в Ватикане.