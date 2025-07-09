Зеленский встретился с папой: Ватикан все еще готов принять переговоры Украины и РФ
Президент Владимир Зеленский встретился с папой римским Львом XIV – понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы. Об этом сообщили на сайте Святого престола.
"Святейший Отец вновь подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", – говорится в сообщении.
Аудиенция президента с папой проходила в Кастель-Гандольфо, резиденции понтифика неподалеку от Рима.
На встрече Лев XIV обсудил с Зеленским продолжающуюся российско-украинскую войну и "неотложность поиска длительных и справедливых путей к миру".
"Во время искреннего разговора была подтверждена важность диалога как лучшего пути к прекращению боевых действий. Святейший Отец выразил боль по поводу жертв и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поддерживая каждые усилия, направленные на освобождение пленных и поиск совместных решений", – рассказали в Ватикане.
- В мае, после встречи в Стамбуле, которая не принесла значительного прогресса в переговорах, папа предложил Ватикан как переговорную площадку для Киева и Москвы. Глава МИД Сибига сообщил, что Украина рассматривает это место для проведения новой встречи, однако глава кремлевской дипломатии Лавров косвенно отверг такую идею, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".
- В ответ Святой престол заявил, что Ватикан выступает за скорейшие переговоры между Украиной и Россией, где – неважно. В конце концов, вторая украино-российская встреча снова состоялась в Стамбуле.
- Зеленский прибыл с визитом в Рим в канун Конференции по восстановлению Украины. Во время этого мероприятия ожидается встреча Коалиции желающих, обсуждение передачи дополнительных Patriot и ракет к ним, а также подписание соглашений по обеспечению Украины энергоресурсами на зиму.