Генсек НАТО: Переговоры о мире в Стамбуле это несерьезно

Марк Рютте (Фото: MICHAEL BUHOLZER/EPA)

Украино-российские переговоры в Стамбуле по миру являются "несерьезным делом" из-за позиции Москвы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Об этом чиновник рассказал на полях саммита Альянса, сообщает корреспондентка LIGA.net из Гааги.

По его словам, партнеры по НАТО должны быть уверены, что у Украины есть все для продолжения борьбы и находится в сильнейшей возможной позиции, когда реальные переговоры о мире начнутся.

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"Я не говорю об этих переговорах, которые сейчас ведет этот российский историк, возвращаясь к [событиям] тысячелетней давности, и тому, кто за что тогда был ответственен", – отметил генсек НАТО.

По его мнению, две встречи в Стамбуле были "несерьезным делом".

В то же время Рютте отметил, что был "очень гордым" Украиной, когда она направила команду высокого уровня на эти переговоры: "Поэтому они [украинцы] отнеслись к этому серьезно. Но очевидно, что Россия не была серьезной".

Однако чиновник надеется, что реальные переговоры "начнутся в обозримом будущем".

Также генсек НАТО заявил, что президент США Трамп затронул вопрос прекращения войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с диктатором Путиным.

Единственным реальным достижением встреч в Стамбуле стало проведение крупных обменов пленными и погибшими между Киевом и Москвой, но последняя пыталась саботировать и этот процесс.