Генсек НАТО: Переговори про мир у Стамбулі – це несерйозно

Марк Рютте (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Україно-російські переговори у Стамбулі щодо миру є "несерйозною справою" через позицію Москви, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це чиновник розповів на полях саміту Альянсу, повідомляє кореспондентка LIGA.net з Гааги.

За словами Рютте, партнери по НАТО мають бути певні, що Україна має все для продовження боротьби та перебуває у найсильнішій можливій позиції, коли реальні переговори про мир розпочнуться.

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"Я не кажу про ці перемовини, які зараз веде цей російський історик [Володимир Мединський], повертаючись до [подій] тисячолітньої давнини і того, хто за що тоді був відповідальний", – зауважив генсек НАТО.

На його думку, дві зустрічі у Стамбулі були "несерйозною справою".

Водночас Рютте зауважив, що "дуже пишався" українцями, коли ті відправили команду високого рівня на ці переговори: "Тож вони поставилися до цього серйозно. Але очевидно, що Росія не була серйозною".

Проте чиновник сподівається, що реальні переговори "розпочнуться у найближчому майбутньому".