Рютте: Трамп вивів російсько-українську війну з глухого кута, розпочавши діалог із Путіним

Генсек НАТО заявив, що втручання президента США допоможе досягнути миру в Україні

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET/ EPA)

Президент США Дональд Трамп зрушив питання припинення війни в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із російським диктатором Володимиром Путіним. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на саміті НАТО, передає кореспондентка LIGA.net з Гааги.

"Я хочу похвалити президента Трампа за вихід із глухого кута. Коли він прийшов до влади, він розпочав діалог із президентом Путіним, і я завжди вважав це вирішальним", – сказав Рютте.

За його словами, зробити це міг тільки Трамп.

"Є лише один лідер, який міг би вирватися з глухого кута, і це мав бути американський президент, тому що він є наймогутнішим лідером у світі та очолює 25% світового Валового внутрішнього продукту і наймогутнішу та найпотужнішу армію у світі", – заявив Рютте.

Водночас генсек НАТО заявив, що втручання Трампа не призведе до "негайної угоди".

"Те, що він зробив, було дуже важливим. Але це не означає, що ми зараз негайно досягнемо угоди. Це займе час", – сказав Рютте.

Генсек НАТО додав, що не може передбачити, коли буде досягнуто припинення вогню. Але Альянс має переконатися, що Україна "має все, щоб продовжувати боротьбу та залишатися в найсильнішій позиції, коли розпочнуться справжні переговори".