"Я чекаю". Трамп відповів, чому не вводить нові санкції проти Росії

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США не вводять санкції проти Росії, оскільки нібито очікують на укладення мирної угоди між РФ та Україною. Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час розмови з журналістами на саміті G7, передає Суспільне.

"Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду", – сказав Трамп.

На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів, що "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".

Коли його запитали, чому США самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав, що чекає "щоб побачити, чи буде укладена угода".

Він також додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.

"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто – підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", – сказав Трамп.